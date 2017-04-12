Takımdan gitmem için yönetim bana mobbing uyguluyor
Galatasaray'ın Hollandalı '10' numaralı yıldızı Wesley Sneijder, Igor Tudor ve sarı kırmızılı yönetimi topa tutarak 'Bana mobbing uyguluyorlar' dedi.
- Fotomac
Sarı kırmızılı camiada keyifler kaçarken, futbolcuların söylediği iddia edilen sözler de kulislerde gezmeye başladı.
Podolski'nin, "Sadece koşuyoruz, taktik çalışmıyoruz" dediği ileri sürülürken, Sneijder'in, "Yönetim bana ayrılmam için mobbing uyguluyor. Ancak ben gitmeyeceğim" ifadeleri kullandığı belirtildi.
Öne çıkan iddialardan diğeri ise bazı futbolcuların, "Tudor bize Chelsea'nin maçını izletiyor, 'böyle oynayacağız' diyor ama nasıl oynayacağımızı anlatmıyor" sözleriydi.
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