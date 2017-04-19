Galatasaraylı futbolculara derbi primi verilecek

Başakşehir mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını ateşe atan G.Saray’da yönetim yeniden kolları sıvadı.

Futbolcuları motive edebilmek için son çare olarak prim kozunu kullanan Özbek yönetiminin, Fenerbahçe derbisi için küçük bir miktar dağıtmayı düşündükleri ancak asıl büyük primin sezon sonuna saklandığı ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı idarecilerin, takımın ligi ikinci bitirerek Devler Ligi’ne katılması ve oynanacak ön elemeyi geçmeleri halinde oyunculara dev bir prim dağıtacakları öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’ne gidilmesi halinde yayın ve sponsor gelirleri ile birlikte kombine ve forma satışlarıyla toplamda 50 milyon Euro’ya yakın bir paranın geleceğini hesaplayan yönetimin, futbolculara da en az 5 milyon Euro’luk bir miktarı paylaştırmayı planladıkları öğrenildi.

‘KAZANDIR VE KAZAN’

Mali açıdan sıkıntıda bulunan yönetimin, ekonomik anlamda rahatlamak için Şampiyonlar Ligi’ne çok önem verdiği belirtildi.