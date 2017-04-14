Takımın forvetini antrenman performansı belirleyecek

Ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da forvetlerin 2'nci yarıda skora katkı sağlamaya başlaması, teknik direktör Ersun Yanal’ın da yüzünü güldürdü. Ligin ilk devresinde 11 gol atan bordo mavililerde devre arasında Rodallega'nın transfer edilmesiyle birlikte ilk yarıda 11 maçta görev yapan N'Doye önce kulübeye çekildi, ardından yükselen performansıyla formasını geri aldı. Son oynanan Beşiktaş maçında cezası nedeniyle görev yapamayan N’Doye’un yokluğunda forma giyen Rodallega, karşılaşmada 1 gol attı, ortaya koyduğu performansla da beğeni topladı.

ANTRENMAN PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Rodallega, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçı öncesi ilk 11 için N’Doye ile sıkı bir rekabete girdi. Bordo mavililerde 32 yaşındaki N’Doye, bu sezon ligde 20 maçta 1404 dakika süre aldı, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Devre arası transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet Rodallega ise forma giydiği 8 maçta 2 gol kaydetti. Ersun Yanal’ın yükselen formuyla dikkat çeken forvet oyuncuları arasında kime forma vereceği konusunda tercihini futbolcularının antrenmanlardaki performansına göre değerlendirek.