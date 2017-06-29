Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Maicon, kulübü Sao Paulo'ya veda etti

Maicon, ''Burada 1.5 yıl elimden gelenin en iyisini yaptım. Destekleri için taraftara teşekkür ediyorum. Burası hep kalbimde olacak'' dedi.

28 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu ile önümüzdeki günlerde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Brezilya ekibine 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Başarılı savunmacı ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon euro kazanacak.

Galatasaray, 3.5 milyon euro peşin, kalan 3.5 milyon euro'yu ise önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde ödeyecek.