Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Maicon, kulübü Sao Paulo'ya veda etti

Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı stoper Maicon, sosyal medya üzerinden formasını giydiği Sao Paulo'ya bir veda mesajı yayınladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maicon, ''Burada 1.5 yıl elimden gelenin en iyisini yaptım. Destekleri için taraftara teşekkür ediyorum. Burası hep kalbimde olacak'' dedi.

28 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu ile önümüzdeki günlerde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Brezilya ekibine 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Başarılı savunmacı ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon euro kazanacak.

Galatasaray, 3.5 milyon euro peşin, kalan 3.5 milyon euro'yu ise önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde ödeyecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA