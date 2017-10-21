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Taksiciden Abdou Razack Traore'ya palayla saldırı

Konyaspor’lu futbolcu Abdou Razack Traore, İstanbul’da kaldığı otele gitmek için eşi ve arkadaşıyla bindiği takside şoförün palalı saldırısına uğradı. Traore’nin ‘yolu uzattın‘ dediği şoför futbolcunun eşine vurup, parasını gasp etti.

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Konyaspor'un forvet oyuncusu Abdou Razack Traore, konakladığı otele gitmek için eşi ve arkadaşıyla bindiği taksi şoförünün palalı saldırısına uğradı. Olay, 25 Eylül günü yaşandı. Traore, eşi ve arkadaşıyla birlikte Şişli'deki özel bir hastanenin önünden taksiye bindi. Taksi şoförüne Levent'teki lüks bir otele gitmek istediğini belirten futbolcu, iddiaya göre taksi şoförünün güzergâhı değiştirerek, yolu uzattığını gördü. Bunun üzerine taksiciyi uyaran futbolcu, Piyalepaşa Bulvarı'na geldiğinde taksiden inmek istediğini söyledi.

Yine iddiaya göre taksici, Traore'dan taksimetrenin yazdığı miktarın çok üstünde bir para talep etti. Futbolcu taksimetrede yazan parayı vermek istediğindeyse tartışma yaşandı. Taksici eline aldığı palayla iddiaya göre futbolcunun eşini darp ederek parayı zorla aldı. Traore, eşi ve arkadaşı, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Şoför, futbolcunun kendisine hakaret ettiğini, taksiyi tekmelediğini iddia etti. Adli kontrolle serbest bırakılan taksici hakkındaki soruşturma devam ediyor.

(Sabah)

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