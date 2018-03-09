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Taktik ve şut çalışan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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