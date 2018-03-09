Taktik ve şut çalışan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.