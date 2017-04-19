Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Jorge Mendes Oğuzhan Özyakup'un temsilciğini istedi

Dünyanın sayılı menajerlerinden biri olan Jorge Mendes, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup için devreye girdi.

  • Fotomac
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un değeri her geçen gün katlanarak artıyor.. Genç oyuncu, Avrupa'nın pek çok kulübünün gözdesi olurken, Ozzie için resmi olarak da teklifler gelmeye başladı bile. Oğuzhan'ın ısrarla isteyen bir kişi daha var; ancak o bir kulüp değil menajer! Başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Di Maria, James gibi pek çok ünlü yıldızın menajerliğini yapan Jorge Mendes...

Oğuzhan'ı, şirketi Gestifute'nin scoutlarına izleten ve özel istatistikler tutturan Portekizli menajer, siyah-beyazlı takımın kaptanı için Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut'a ise özel görev verdi. Oğuzhan'ın menajerlik haklarını kendi şirketine aldırması durumunda kaptanın satışından doğacak yüzde 18'lik menajerlik payının yüzde 5'ini kendisine vermeyi taahhüt etti. Mendes'in Bulut'a, Oğuzhan Özyakup'u kendi şirketine katması durumunda 30 milyon euroluk bir satış gerçekleştirebilecekleri sözünü de verdiği bildirildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 18.04.2017

Derin Analiz - 18.04.2017

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA