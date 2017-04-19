Jorge Mendes Oğuzhan Özyakup'un temsilciğini istedi

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un değeri her geçen gün katlanarak artıyor.. Genç oyuncu, Avrupa'nın pek çok kulübünün gözdesi olurken, Ozzie için resmi olarak da teklifler gelmeye başladı bile. Oğuzhan'ın ısrarla isteyen bir kişi daha var; ancak o bir kulüp değil menajer! Başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Di Maria, James gibi pek çok ünlü yıldızın menajerliğini yapan Jorge Mendes...

Oğuzhan'ı, şirketi Gestifute'nin scoutlarına izleten ve özel istatistikler tutturan Portekizli menajer, siyah-beyazlı takımın kaptanı için Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut'a ise özel görev verdi. Oğuzhan'ın menajerlik haklarını kendi şirketine aldırması durumunda kaptanın satışından doğacak yüzde 18'lik menajerlik payının yüzde 5'ini kendisine vermeyi taahhüt etti. Mendes'in Bulut'a, Oğuzhan Özyakup'u kendi şirketine katması durumunda 30 milyon euroluk bir satış gerçekleştirebilecekleri sözünü de verdiği bildirildi.