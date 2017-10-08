Talisca Atletico Madrid'e gidiyor

Beşiktaş’a geldiği günden bu yana üst düzey futbol oynayan Anderson Talisca, transfer haberlerini de beraberinde getiriyor.

Sezon başında Manchester United’ın ilgilendiği Brezilyalı yıldız ile bu kez Atletico Madrid yakından ilgileniyor. Devre arasında transfer yasağı bitecek olan İspanyollar, Sambacı’yı takip ederken, menacerler vasıtasıyla da oyuncunun şartlarını araştırıyor.

Sezon sonuna kadar Beşiktaş’ın sözleşmeli oyuncusu olan Talisca’nın, 20 milyon Euro’luk bir opsiyon maddesi var. Kartal, bu rakamı verirse Talisca’nın bonservisi alacak. Atletico Madrid ise Ocak ayında Benfica ile anlaşıp, Beşiktaş’a da bir miktar pay verip transferi sonuçlandırmanın yollarını arıyor.

Beşiktaş onay vermeli

Ancak bu hiç kolay değil. Benfica’nın 20 milyondan aşağı bir teklife sıcak bakmayacağı göz önünde bulundurulurken, Beşiktaş’ın da isteyeceği bedelle bu rakamın 30 milyon Euro’lara ulaşması muhtemel. Benfica devre arasında hangi rakama anlaşırsa anlaşsın, Beşiktaş’ın rızası olmadan oyuncuyu Ocak ayından hiçbir kulübe satma hakkına sahip değil.

(Fanatik)