Talisca: Benfica'ya dönmem mümkün değil

Transferle ilgili ser verip sır vermedi!

Transferiyle ilgili de konuşan Talisca, "Şu anda Beşiktaş'ta oynuyorum. Burada mutluyum. Transfer işleriyle menajerim ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Portekiz'e yakın takip!

Talisca yaklaşık 1.5 yıldır Beşiktaş forması giyse de Portekiz futbolunu yakından takip etmeyi sürdürüyor: "Elbette Benfica ve Portekiz futbolunu takip ediyorum. Her zaman çok çekişmeli bir lig olmuştur. Eminim şampiyonluk yarışı kıyasıya yaşanacak ve Benfica da şampiyonluk için mücadele edecek."

Çin'e transfer olacağı iddiaları çıkmıştı!

Beşiktaş'ın sezon sonu bonservisini almayı planladığı 23 yaşındaki oyuncunun devre arası Çin'e gidebileceği iddia edilmişti. Bu durumda Benfica'nın Beşiktaş'a 4 milyon euroluk bir ödeme yapması gündemdeydi.

(Ajansspor)