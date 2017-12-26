Talisca: Benfica'ya dönmem mümkün değil
Beşiktaş'ın iki sezondur Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca transferiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Bu sezon genel olarak beklentilerin altında kalan Talisca, Portekiz'in Record gazetesine özel bir röportaj verdi.
Benfica'ya geri dönecek mi?
Geçtiğimiz dönemde kulübü Benfica ile ilgili sert ifadeler kullanan ve geri dönme ihtimalini devre dışı bırakan Brezilyalı şimdi ise kesin konuşmaktan kaçındı: "O kadar yaşanandan sonra Benfica'ya dönmem pek muhtemel değil, bu doğru. Ancak hayatta hiçbir şeye imkansız gözüyle bakmamak lazım. Kulüp için çok iyi duygular besliyorum. Ayrıca taraftarların da beni sevdiklerini biliyorum."
Transferle ilgili ser verip sır vermedi!
Transferiyle ilgili de konuşan Talisca, "Şu anda Beşiktaş'ta oynuyorum. Burada mutluyum. Transfer işleriyle menajerim ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Portekiz'e yakın takip!
Talisca yaklaşık 1.5 yıldır Beşiktaş forması giyse de Portekiz futbolunu yakından takip etmeyi sürdürüyor: "Elbette Benfica ve Portekiz futbolunu takip ediyorum. Her zaman çok çekişmeli bir lig olmuştur. Eminim şampiyonluk yarışı kıyasıya yaşanacak ve Benfica da şampiyonluk için mücadele edecek."
Çin'e transfer olacağı iddiaları çıkmıştı!
Beşiktaş'ın sezon sonu bonservisini almayı planladığı 23 yaşındaki oyuncunun devre arası Çin'e gidebileceği iddia edilmişti. Bu durumda Benfica'nın Beşiktaş'a 4 milyon euroluk bir ödeme yapması gündemdeydi.
(Ajansspor)
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