Talisca: Beşiktaş'ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Talisca transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Talisca transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
"Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada yine gol attığım için çok mutluyum. Kulübümüz, ilerlememiz için tüm imkanları bize sağlıyor. Beşiktaş'ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor. Umarım her şey yolunda gider ve Beşiktaş bonservisimi alır"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.