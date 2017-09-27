Talisca: Beşiktaş'ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Talisca transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada yine gol attığım için çok mutluyum. Kulübümüz, ilerlememiz için tüm imkanları bize sağlıyor. Beşiktaş'ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor. Umarım her şey yolunda gider ve Beşiktaş bonservisimi alır"