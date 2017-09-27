Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Talisca: Beşiktaş'ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Talisca transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Talisca transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada yine gol attığım için çok mutluyum. Kulübümüz, ilerlememiz için tüm imkanları bize sağlıyor. Beşiktaş'ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor. Umarım her şey yolunda gider ve Beşiktaş bonservisimi alır"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Naim Süleymanoğlu ölüm döşeğinde!

Naim Süleymanoğlu ölüm döşeğinde!

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA