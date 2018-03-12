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Talisca Brezilya Milli Takım kadrosuna alındı

Brezilya Milli Takımı'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna Anderson Talisca seçilirken, Giuliano kadroda kendisine yer bulamadı.

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Brezilya Milli Takımı’nda Rusya ve Almanya ile yapılacak hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı Anderson Talisca kadroda kendisine yer bulurken, Fenerbahçeli Giuliano ise yer almadı. Daha önceki hazırlık maçlarında Giuliano’yu kadroya davet eden Tite bu sefer Talisca’yı aldı. Kadro açıklandığı sırada Talisca’nın ismi orta saha oyuncularının yanında yer aldı.

Öte yandan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Giuliano’ya milli takım konusunda üzücü haber geldi. Brezilya basını açıklanan bu kadronun Dünya Kupası yolunda da avantajlı olacağını ifade etti. 

Brezilya Milli Takım'ın tam kadrosu ise şu şekilde:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Neto

Savunma: Dani Alves, Fagner, Rodrigo Caio, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.

Orta Saha: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto, Anderson Talisca, Willian.

Forvet: Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Taison, Willian José.

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