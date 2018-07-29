Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor
Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Anderson Talisca gollerine devam ediyor.
Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Talisca, 2. maçında 5 gole ulaşmış oldu.
Çin temsilcine galibiyeti getiren diğer goller Barcelona'dan transfer edilen Paulinho, Hanwen Deng ve Lin Gao'dan geldi.
Brezilyalı futbolcu takımının geçen hafta Guizhou Zhicheng'i 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapmıştı.
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