Talisca: Daha önce hiç böyle bir şehir görmedim

Beşiktaş'tan ayrılan ve Benfica'dan kiralık olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan Anderson Talisca, Brezilya basınına özel bir röportaj verdi ve "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Çin'e gitmesinin sebebinin para olmadığını belirten Talisca, "En başta biraz korku oluyor, bir belirsizlik vardı. Ancak hiçbir şeyden pişman değilim. Çin'e plan dahilinde geldim, sadece para için gelmedim. İnsanlar Çin'e sadece para için geldiğimi düşünüyor, bu doğru değil. Burada iyi bir hayatımız var, iyi besleniyoruz. Güven konusunda da bir problem yok" dedi.

"GUANGZHOU GİBİ BİR ŞEHİR DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Guangzhou'nun daha önce görmediği bir şehir olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Şu anda iyi durumdayım. Aralık ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını görürüz, şu anda söyleyebileceğim bir şey yok. Guangzhou şehri inanılmaz güzel, daha önce hiç böyle bir şehir görmedim. En çok yabancının olduğu şehirlerden biri. Birçok Brezilyalı, Alman, İtalyan, İspanyol ve İtalyan restoranı var. Sana birçok seçenek sunan bir şehir" ifadelerini kullandı.

Çin'de insanların çok iyi olduğunu da vurgulayan Sambacı, "Burada iyi Çinli oyuncular var, gerçekten harikalar. İyi oyuncu olmalarının yanında gerçekten iyi insanlar ve yurt dışından gelenleri de iyi karşılıyorlar. Gerçekten ama gerçekten buradaki her şeyden mutluluk duyuyorum. Fazla İngilizce konuşamıyorum ama İngilizce konuşan oyuncular var, aynı zamanda çevirmen de var. Futbolda fazla konuşmana gerek yok, bazı işaretler var ki herkes bunları bilir" diye konuştu.

Guangzhou'da 4 maça çıkan Talisca, 6 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

(Sporx)