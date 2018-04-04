Talisca için Valencia devrede

Daha önce İngiliz ve Çin takımlarından teklifler aldığı öne sürülen Talisca için bu kez As Gazetesi, Valencia iddiasını ortaya attı. As’a göre 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes hem Valencia hem de Benfica kulüpleriyle iyi ilişkilerini de kullanarak bir bağlantı sağladı. Beşiktaş’ın bu oyununun satın alma opsiyonunu kullanması için 21 milyon euro ödemesi gerekiyor.