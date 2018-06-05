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Talisca için Yatai ve Guoan devrede

Liverpool’a gitmek için ayrılan Talisca’ya Benfica rest çekti: Çin’den 40 milyon euroluk teklif var. Liverpool o parayı verirse gidersin, yoksa Benfica’da kalırsın.

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PORTEKİZ’DEN gelen haberler Brezilyalı oyuncunun kurduğu kapana, kendisinin düştüğünü gösteriyor. Çünkü Talisca ile 2021’e kadar sözleşme uzatan Benfica, bu oyuncuyu satarak 40 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak amacında. Bu yüzden de Portekiz ekibi Talisca’ya “Ya Çin’e gidersin ya da Liverpool Çin’in verdiği parayı verir” diye rest çekti. Portekiz basınında yer alan ayrıntıda şu bilgiler paylaşıldı: Öyle görünüyor ki Talisca kariyerine Çin’de devam edecek. B.Guoan ve C.Yatai’nin resmi teklifleri masada duruyor. Başkan Luis Filipe Vieira İngiltere’den gelecek teklifleri bekliyor. 

ADA’DAN TEKLİF YOK

Aksi halde Benfica’da kalıp, devam etmesini istiyor. Şu ana kadar 35 milyon euro vereceği söylenen hiçbir İngiliz kulübünden teklif yok. En cazip teklifler Çin kulüplerinden. Talisca şu an tatilde ve önümüzdeki haftadan itibaren her şey netleşecek. 

(Aksam)

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