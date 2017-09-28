Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Talisca, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yardımda bulundu

Beşiktaş'ın yıldızı Talisca, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak gönülleri fethetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig maçında attığı golle galibiyeti perçinleyen Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'dan anlamlı davranış... Brezilyalı oyuncu Emirgan'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak gönülleri fethetti.

Mahallede birçok vatandaş Talisca ile selfie çektirmeyi ihmal etmedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA