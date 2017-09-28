Talisca, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yardımda bulundu
Beşiktaş'ın yıldızı Talisca, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak gönülleri fethetti.
Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig maçında attığı golle galibiyeti perçinleyen Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'dan anlamlı davranış... Brezilyalı oyuncu Emirgan'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak gönülleri fethetti.
Mahallede birçok vatandaş Talisca ile selfie çektirmeyi ihmal etmedi.
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