Talisca: Mariano, Maicon, Fernando ve Giuliano çok iyi transferler

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, teknik direktör Şenol Güneş ve takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Siyah- beyazlılarda çok güzel bir hava yakaladığını ve burada mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız, Şenol Güneş'in de kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. beIN Sports'a konuşan Talisca'nın röportajından önemli kesitler:

"Beşiktaş'ta mutluyum"

"Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Şu ana kadar ligde yenilmedik. Bu güzel bir şey. Bana göre iyi başladık. Ben sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Benim işim futbol oynamak ve buna çalışıyorum. Başka olaylarla vakit kaybetmek istemiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. Takımdaki tüm arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Hepsi de beni seviyor, bunu hissedebiliyorum. Dil açısından Adriano, Pepe ve Quaresma ile daha iyi anlaştığım doğrudur."

"Porto'ya karşı gelecek güce sahibiz"

Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir gruptayız. Bu gruptaki tüm takımlar güçlü ve farklı bir gruba düştük. Hem dengeli, hem de güçlü. Bu gruptan kim çıkarsa şaşırılmaz. Porto önemli bir takım. Ancak biz de çok iyi takımız ve Porto ilk maçta karşılarında yetenekli ve güçlü bir takım olduğunu görecek."

"Şenol Güneş babam gibi"

Şenol Güneş'in kendisine baba gibi davrandığını söyleyen Talisca, "Hoca bana güvendi. Gerçekten bir baba gibi. Ayrıca bütün takım da bana güvendi. Benfica'da özgüvenimi yitirmiştim ama Beşiktaş'ta yeniden kazandım. Burada Şenol Güneş'in de büyük katkısı oldu. Ona minnettarım. Türkiye'de farklı bir futbol anlayışı var. Agresif oynanıyor. O yüzden bizim de bu şartlara uyum sağlayıp daha sıkı çalışmamız lazım.

Beşiktaşlı Talisca'ya göre ligin en iyi transferleri

Talisca, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yapılan birbirinden önemli transferler hakkında ligdeki rakiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Brezilyalı yeni yıldızlarını överek "Giuliano, Maicon, Mariano ve Fernando" iyi transferler dedi.

Kiminle oynamak isterdin?

"Cristiano Ronaldo."

Kısa kısa...

İstanbul: Güzel Şehir

Quaresma: İyi arkadaş

Benfica: Büyük takım

Top: Hayatım

Nevzat Demir: İyi tesis

Frikik: Yetenek

Şenol Güneş: Adam

Talisca son olarak Beşiktaşlı taraftarlara da övgüler yağdırarak, "Bana geldiğim günden bu yana çok iyi davrandılar. Çocuğum şu anda burada büyüyor. Ben de burada çok mutluyum. Diğer çocuğum da burada büyüyecek" ifadelerini kullandı.