Talisca milli takımda bir dakika bile görev alamadı

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Almanya maçının 23 kişilik kadrosunda Anderson Talisca'ya yer vermedi. Uzun bir aradan sonra milli takıma seçilen Anderson Talisca, bu kararla iki hazırlık maçında süre alamamış oldu.

Geçtiğimiz günlerdeki ilk hazırlık maçında Rusya ile karşılaşan Brezilya'da, Tite'nin Almanya karşısında o maçta süre alamayan isimlere de şans vermesi bekleniyordu. Talisca, Rusya maçında yedekler arasındaydı ancak Tite o maçta da Talisca'yı sahaya sürmedi.

Tite'nin, uzun aradan sonra milli takıma çağırdığı Talisca'yı 23 kişilik kadroda bile değerlendirmemesi şaşkınlık yaratttı.

Talisca, daha önce de milli takım kadrosuna seçilmiş ve yine süre alamamıştı.

İşte Brezilya'nın Almanya karşısındaki 23 kişilik kadrosu...