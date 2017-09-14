Talisca: Porto'ya karşı başka bir takımla da gol atabilirdim

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol perdesini açan futbolcu olan Anderson Talisca, Portekiz zaferinin ardından mikrofonların başına geçti.

''KAZANARAK GİDİYORUZ''

Talisca, maçın ardından yaptığı açıklamalarda ''Çok büyük bir maçtı, çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kafamızdaki oyunu deplasmanda olmamıza rağmen çok iyi sahaya yansıttık. Hem defansif, hem de ofansif olarak çok iyi çalıştığımzıı düşünüyorum. Şansları değerlendirdik, kazanarak gidiyoruz'' sözlerini kullandı.

''İNSANLAR BAŞKA TARAFA ÇEKİYOR''

Porto taraftarının kendisini ıslıklı protesto etmesine de değinen Brezilyalı yıldız, ''Şampiyonlar Ligi gibi üst bir seviyede gol atmak benim için çok önemli. Benfica'da da oynadığım için insanlar olayı başka bir tarafa çekiyor olabilir ama bu çok normal. Porto'ya karşı başka bir takımla da gol atabilirdim'' şeklinde konuştu.