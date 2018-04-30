Talisca, Roma ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca hakkında İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı. İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cengiz Ünder'in takımı Roma, Talisca'nın transferi konusunda Benfica'yla her konuda anlaştı.

Haberde Roma sportif direktörü Monchi'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığını ve yakında Talisca'yla da görüşeceği öne sürüldü.

Siyah Beyazlılar'da iki yıldır kiralık olarak forma giyen Talisca'nın 21 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.

(Fanatik)