Talisca ve Giuliano Tite'den çağrı bekliyor

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi bugün sürpriz bir heyecan bekliyor.

2018 Dünya Kupası’nın favori ülkelerinden Brezilya Milli Takımı’nda teknik direktör Tite, yarın milli takım kadrosu açıklanıyor. TSİ ile 17.00’da açıklanacak kadro Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.

Son 3 aylık süreçte Tite’nin yardımcıları sık sık Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe’de Giuliano ve Beşiktaş’ta Anderson Talisca’yı takip etti.

Ciddi anlamda Tite’nin radarında olan iki yıldız için kadro açıklaması büyük önem taşıyor. Tite’nin 15 kişilik kesin kadrosunun belli olduğu, geri kalan kısmın da şekilleneceği belirtiliyor.

23-27 Mart tarihlerinde Rusya ve Almanya ile hazırlık maçları yapacak kadroyu duyuracak olan Tite’nin Giuliano ve Talisca kararı da yakından beklenecek.

Brezilya basınına göre, hazırlık maçı kadrosunda olan futbolcuların, Mayıs ayında açıklanacak Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son 2 aylık süreçte golleriyle yıldızlaşan ve son olarak Gençlerbirliği filelerini sarsan Talisca ve Fenerbahçe’de kariyerinin en skorer günlerini yaşayan Giuliano için de oldukça heyecan verici bir gün olacak.

(Skorer)