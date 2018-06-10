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Talisca ve menajerinin, Benfica'yla birlikte Beşiktaş'ı tuzağa düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı

Talisca’nın menajeri, ‘Liverpool, Juventus, Roma, M.United istiyor’ blöfleriyle 21 milyon euroya Beşiktaş’a satmaya çalıştı. Orman ise taahhütname, kaparo ve kulüpten resmi yazı istedi. Gelmeyince de imzayı atmadı.

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6 aylığına Çin’e kiralanan Talisca’da yaşananlar ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun menajerleri ve kendisi, Benfica ile iş birliği içinde Beşiktaş’ı tuzağı düşürmek için çok çalıştı. Talisca’nın Liverpool, Juventus, Roma, M.United gibi kulüpler tarafından istendiği söylentisi yayıldı. Ardından da Beşiktaş’ın satın alma opsiyonunu kullanması için görüşmelere geçildi. Menajerler, Siyah-Beyazlı kulübe, “21 milyona al, 30’a sat. Bak çok fazla isteyeni var” diye öneri getirdi.

TEKLİF SADECE DEDİKODU

Başkan Fikret Orman da bu teklife sıcak baktı, “Tamam biz satın alma opsiyonunu kullanalım ancak siz o alıcı kulüplerden bir taahhütname getirin. Veya satışa dair kaparo verin. En azından o kulüpten bir resmi talep mektubu getirin” karşılığını verdi. Ancak menajerlerden olumlu dönüş olmadı. Orman bu defa, “Bırakın 30 milyon euroyu, 1 milyon euroyu, 22’ye de satmaya razıyız. Hadi alıcı bulun” teklifi yaptı. Ancak yine dedikodu dışında bir teklif gelmedi.

3 MİLYONDAN 5 YIL TEKLİF

Menajerler bu süreçte Beşiktaş’a sezonluğu 3 milyon eurodan 5 yıllık kontrat teklif etti. Ancak Beşiktaş süreci izleme kararı aldı ve son gün yapılan yönetim toplantısında, Talisca’nın opsiyonunun kullanılmamasına karar verildi. Brezilyalı oyuncu da Roma, Juventus, Liverpool, M. United gibi kulüplerle yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı.

(Akşam)

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