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Talisca ve Oğuzhan için Beşiktaş'a flaş teklif

Jackson Martinez'in transferi için görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş yönetimine Talisca ve Oğuzhan Özyakup'la ilgili dikkat çekici bir teklifte bulundu.

  • Güneş
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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Talisca'nın sezon sonunda bonservisi için sürpriz bir teklif geldi.

Eto'o konusunda yaşanan olumsuz ve hoş olmayan gelişmelerden sonra golcü konusunda "B Planı"nı devreye sokan Beşiktaş yönetimi, Çin'in Evegrande takımında oynayan Jackson Martinez için Ahmet Bulut'la bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Talisca konusunda belki de taraftarın yüreğine su serpecek gelişme bu görüşmede gerçekleşti. Ana gündem maddesi forvet olan bu görüşmede, Mendes ve Ahmet Bulut cephesinden Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.

SİZE TALISCA'YI ALIRIM

Her geçen gün yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Talisca için, Mendes'in sunduğu teklif, "Sezon sonu Oğuzhan Özyakup konusunda bize yetki verin. Bu transferi, hem oyuncunuz hem de sizin adınıza makul olan bir şekilde bitirelim. Karşılığında Talisca'nın bonservis işini satın alma opsiyonu olan 25 milyon Euro'nun altında bir bedelle size çözeyim! Bu alışverişten hem siz, hem Oğuzhan hem de biz karlı çıkalım" şeklinde...

SON KARAR ORMAN'IN

Geçmişte menajerlerden ağzı çok yanan Siyah-beyazlı yönetim, şu an için bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Görüşmede dahil olan futbolcularda maddi ve manevi tüm kararların son mercii olan başkan Fikret Orman'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

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