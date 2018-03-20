Talisca ve Taffarel Brezilya Milli Takımı'da çalışmalara başladı 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile maç yapacak Brezilya Milli Takımı'nda, Beşiktaşlı futbolcu Talisca da antrenmanda yer aldı.