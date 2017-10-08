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Talisca'dan Fikret Orman'a 'Beni bırakmayın' sözleri

Brezilyalı yıldız, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu belirtip, bir kez daha bonservisinin alınmasını talep etti. Fikret Orman ise “Merak etme ilgileniyorum” cevabını verdi

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Beşiktaş yönetimi, Milli Takım'ı desteklemek amacıyla Eskişehir'e uçak kaldırma kararı almıştı. Uçakta, yöneticilerin yanı sıra oyuncular da vardı. Eskişehir'e gidiş yolculuğu çok keyifli geçti… Fikret Orman, futbolcularla tek tek ilgilenip, onlarla sohbet etti… Sıra Talisca'ya gelmişti… Sezon sonunda kiralık mukavelesi dolacak olan Brezilyalı yıldız, birkaç kez tekrarladığı istediğini yine dile getirdi.

'BENFİCA'YA DÖNMEK İSTEMİYORUM'

"Başkanım, Beşiktaş'ta çok mutluyum. Hayal ettiğim ortamı burada buldum. Benfica'ya dönmek istemiyorum. Sizden ricam bonservisimi almanızdır. Beni bırakmayın. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz." Talisca'nın sözlerinden çok memnun kalan Fikret Orman ise "Merak etme, o işle ilgileniyorum. Sen sadece oyununa odaklan başka bir şey düşünme. İnşallah, hem senin adına, hem de Beşiktaş adına her şey güzel olacak" cevabını verdi.

TALİSCA'YA KAVGA NASİHATI

Fikret Orman'ın, Talisca ile sohbetinde, Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin'le yaşadığı tartışma da gündeme geldi… Başkan Orman, "Caner'le de konuşacağım, sorun istemiyorum. Bu konuyu kapatın. Biz bir aileyiz. Aile içinde böyle şeyler olur ama uzatmamak gerekiyor" dedi. Talisca da "Biz zaten sorunu çözdük. Aramızda sıkıntı yok" karşılığını verdi.

(Sabah)

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