Talisca'dan gol açıklaması

Yayıncı kuruluşa konuşan Talisca "Çok zor bir maç oldu. Saha ve hava şartlarından dolayı gerçek futbolumuzu oynayamadık. Osmanlıspor'u tebrik etmek lazım. Kaliteli bir takım. Bizim için zor bir maçtı. Taraftarın desteğiyle buradan mutlu ayrılıyoruz. Golde topa vurmuş olmak için vurmadım. Devamlı şut atarken kalecilere bakıyorum. Zaten öyle yaparsanız gol geliyor. Bu gol de öyle oldu. Zaten öyle vurduğunuz zaman böyle goller meydana geliyor" dedi.