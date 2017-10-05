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Talisca'nın sahibi olduğu Esporte Club Olimpia İstanbul'da

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın sahibi olduğu Esporte Club Olimpia takımı İstanbul'a geldi. Club Olimpia, liglere verilen milli arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile özel maçlar yapacak.

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Brezilya'daki fakir çocuklar için kurduğu kulüp, İstanbul'da hazırlık maçları yapacak Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın sahibi olduğu Esporte Club Olimpia takımı İstanbul'a geldi.

Bahia doğumlu olan ve Bahia Kulübü'nün altyapısından yetişen Talisca'nın Brezilya'da kurduğu Esporte Club Olimpia ekibi, Türkiye ziyaretinde 2 hazırlık maçı oynayacak.

2016 yılında Brezilya'nın Bahia eyaletinde kurulan Club Olimpia, liglere verilen milli arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile özel maçlar yapacak. Genç oyuncunun İstanbul'a gelen takımını otelde karşıladığı ve onlarla özel olarak ilgilendiği ifade edildi.

Talisca'nın özellikle fakir çocuklara olanaklar sağladığı, bu nedenle kulübü satın aldığı da öğrenildi. Esporte Club Olimpia Kulübü'nden yapılan açıklamada da, "Türkiye ziyareti hem kültürel deneyimler, hem de farklı bir rekabetçi ortamda mücadele etmek açısından faydalı olacak" denildi.

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