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Talisca'yı çok isteyen Jürgen Klopp, Brezilyalı oyuncuyu hem 10 numara, hem de forvette kullanmak istiyor

Liverpool’un menajeri Jürgen Klopp, Anderson Talisca’yı çok istiyor. Alman Hoca, 24 yaşındaki Sambacı’yı hem 10 numarada hem de forvette kullanarak kendisini bir joker olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

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BEŞİKTAŞ’TA 2 sezonda gösterdiği çıkış sonrası Brezilya A Milli Takımı’na kadar yükselen Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre; Premier Lig’in köklü kulüplerinden Liverpool, Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Anderson Talisca’yı kadrosuna katmayı çok istiyor. Alman menajer Jürgen Klopp’un özellikle takibinde olan 24 yaşındaki solak futbolcu, hem 10 numaralı pozisyonda hem de ikinci forvet olarak kullanılabildiği için dikkat çekiyor. Klopp’un Talisca’yı alıp, bir taşla iki kuş vurmayı hedeflediği ve Sambacı’yı joker olarak kullanmak istediğinin altı çiziliyor.

MANU’DAN 25 MİLYON POUND

Haberde, Brezilyalı yıldız için Premier Lig’in en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United’ın 25 milyon poundu gözden çıkardığı da belirtildi. Kırmızı Şeytanlar’ın Brezilyalı yıldız yüzünden Liverpool ile kıyasıya bir yarışa gireceği ifade edildi. Beşiktaş’ın bonservisi Benfica’da olan yıldız futbolcuyu tapusunu alması halinde ise konuşulan 25 milyon poundun üzerine çıkılması gerektiği de aktarıldı. Ayrıca Benfica ile Manchester United’ın geçmişte yapılan transferler nedeniyle birbirine yakın olduğu ve öncelik tanıdığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

ROMALI MONCHİ DE İTİRAF ETTİ

Başında olduğu takımlara geleceğe yönelik yatırımlar yapan ve çok büyük yıldızlar yetiştiren Roma’nın Sportif Direktörü Monchi de Talisca ile ilgili bir itirafta bulundu. Radyospor’a açıklamalarda bulunan Monchi, “Anderson Talisca beğendiğim ve ilgiyle izlediğim bir oyuncu ancak onun için şu ana kadar hiçbir girişimde bulunmadık” açıklamasını yaptı. Sezon başında Başakşehir’den Cengiz Ünder’i Roma’ya kazandıran Monchi, Freiburg’da forma giyen Çağlar Söyüncü ile Galatasaray altyapısında bulunan birkaç genç futbolcuyu da takip ettiklerini açıkladı.

AKŞAM

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