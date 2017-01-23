Kamerun Afrika Kupası'nda çeyrek finale kaldı Aboubakar'ın gelişi uzadı

2017 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun son maçlarında, Gine-Bissau'yu 2-0 yenen Burkina Faso ve Gabon ile 0-0 berabere kalan Kamerun, çeyrek finale yükseldi.

Gabon'da düzenlenen turnuvada, A Grubu'nun 3. ve son karşılaşmaları oynandı. Ev sahibi Gabon ile Kamerun, başkent Libreville'de karşılaştı. Müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Kamerun'da, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, 82. dakikada oyuna dahil oldu. Kardemir Karabüksporlu Andre Biyogo Poko ise Gabon formasını 90 dakika giydi.

Bu sonuçla Kamerun'un forveti Aboubakar'ın, Beşiktaş'ın 19. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçına yetişme ihtimali de kalmadı.

Grubun diğer mücadelesinde ise Gine-Bissau ile Burkina Faso, Franceville kentinde karşı karşıya geldi. Rudinilson'un 12. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Burkina Faso, Bertrand Traore'nin 58. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Burkina Faso'da, Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore 90, Kayserisporlu Alain Traore ise 67 dakika sahada kaldı. Grup maçları sonunda 5'er puan toplayan takımlardan Burkina Faso, averajla lider, Kamerun da 2'nci olarak çeyrek finale çıktı.