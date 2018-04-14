Tam son viraja girildi Garry Rodrigues kayboldu!

Geçen hafta G.Birliği'ne yenilerek zirveden olan Galatasaray'da moraller bozulurken, Garry Rodrigues'in düşen formu da teknik heyeti endişelendirdi. Eski teknik direktör Tudor döneminde yedek kalan 27 yaşındaki oyuncu, yeni hocası Fatih Terim'in 11'e yazdığı ilk isim olmuştu. Terim yönetiminde ligde 8 maçta 5 gol atıp 5 asist yapan Rodrigues, tüm dikkatleri üzerine çekmiş, başta Newcastle ve Everton olmak üzere İngiliz kulüpleri oyuncu için scoutlarını Galatasaray maçlarına göndermişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Garry Rodriges'e teklif var. Galatasaray camiasını tatmin eden bir değer bulmadan satmayız'' derken, bu söylentiler Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncuyu olumsuz etkiledi. Rodrigues ligde son 4 haftada ne gol atabildi ne asist yapabildi.

FATİH TERİM ONDAN VAZGEÇMİYOR

Konya, F.Bahçe, Trabzon ve Gençlerbirliği maçlarında skora etki edemeyen Rodrigues'in bu suskunluğu hayal kırıklığı yarattı. Ancak Fatih Terim kritik Başakşehir maçında Rodrigues'ten vazgeçmeyecek ve idmanlarda özel olarak ilgilendiği yıldız oyuncusuna yine ilk 11'de şans verecek.

ASLAN'IN DERSİ DURAN TOP

Süper Lig'de uzun zamandır kornerden ve duran toptan gol atamayan Galatasaray hafta boyunca bu yönde ekstra çalışmalar yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, rakipleri Başakşehir'in etkili olduğu duran toplar konusunda da takımı uyardı. Kurt hoca, özellikle stoperleri Serdar Aziz ile Maicon'dan ceza sahası çevresinde kolay faul yapmamalarını istedi.

GALATASARAY 8 - BAŞAKŞEHİR 11

Süper Lig'de geride kalan haftalarda kafayla kalesinde 9 gol gören Galatasaray, 8 kez ise rakiplerini kafa vuruşları ile avlamayı başardı. Sarı-kırmızılı takıma rakip olacak olan Başakşehir ise 28 haftada 11 kafa golü bulurken, 7 kez ise kafa toplarından kalesinde gol gördü. Öte yandan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş (15) ve Fenerbahçe (14) sonrası en fazla kafa ile gol atan takım durumunda.