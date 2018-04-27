Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tamer Tuna: Demba Ba, emin olun bu takıma değer veren bir futbolcu

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Karabükspor'u 5-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, maç sonrası basına önemli açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Göztepe'nin 5-0 farklı galip geldiği maç sonrası Demba Ba'nın ıslıklanma polemiği yaşanırken, Tamer Tuna taraftara seslendi.

KARABÜK'E ÜZÜLÜYORUM

Karabükspor'un lige erken havlu atmasına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı maçlar vardır, skor açılınca üzülürsünüz. Karabük'ün içinde bulunduğu durum bazen iç acıtıyor açıkçası." dedi.

DEMBA BA'YA PROJEDEN BAHSETTİK

Demba Ba'nın taraftar tarafından ıslıklanmasına ve tezahurat yapılmasına değişnen Tuna, "Demba Ba buraya gelirken, bir projeden bahsettik, gelecekte de burada olmasından bahsettik. Geldi, burada taraftarı izledi ve bir karar verdi. Göztepe taraftarı bugüne kadar çok sahip çıktı bize." ifadelerini kullandı. 

O SOSYAL MEDYANIN YARATTIĞI ALGIYA...

Demba Ba'ya yapılan protesto'nun sosyal medya algısı olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "İstanbul taraftarları için 'Bizans' diyorlar ama o oyuna nasıl geliyoruz? Aklım ermiyor. O sosyal medyanın yarattığı algıya... Demba Ba, emin olun bu takıma değer veren, takım olgusunu yaşatan bir oyuncu. Yine birlikteyiz 3 hafta daha." diyerek konuşmasını tamamladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA