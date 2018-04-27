Tamer Tuna: Demba Ba, emin olun bu takıma değer veren bir futbolcu

Göztepe'nin 5-0 farklı galip geldiği maç sonrası Demba Ba'nın ıslıklanma polemiği yaşanırken, Tamer Tuna taraftara seslendi.

KARABÜK'E ÜZÜLÜYORUM

Karabükspor'un lige erken havlu atmasına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı maçlar vardır, skor açılınca üzülürsünüz. Karabük'ün içinde bulunduğu durum bazen iç acıtıyor açıkçası." dedi.

DEMBA BA'YA PROJEDEN BAHSETTİK

Demba Ba'nın taraftar tarafından ıslıklanmasına ve tezahurat yapılmasına değişnen Tuna, "Demba Ba buraya gelirken, bir projeden bahsettik, gelecekte de burada olmasından bahsettik. Geldi, burada taraftarı izledi ve bir karar verdi. Göztepe taraftarı bugüne kadar çok sahip çıktı bize." ifadelerini kullandı.

O SOSYAL MEDYANIN YARATTIĞI ALGIYA...

Demba Ba'ya yapılan protesto'nun sosyal medya algısı olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "İstanbul taraftarları için 'Bizans' diyorlar ama o oyuna nasıl geliyoruz? Aklım ermiyor. O sosyal medyanın yarattığı algıya... Demba Ba, emin olun bu takıma değer veren, takım olgusunu yaşatan bir oyuncu. Yine birlikteyiz 3 hafta daha." diyerek konuşmasını tamamladı.