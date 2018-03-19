Tamer Tuna Göztepe'nin yeni sözleşme teklifini reddetti
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sarı-Kırmızılı kulübün sözleşme yenileme teklifini şimdilik reddetti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığından Göztepe Teknik Direktörlüğü’ne geçen Tamer Tuna, sarı - kırmızılı kulübün yeni sözleşme teklifine şimdilik 'hayır' cevabını verdi.
Tuna'ya üç yıllık sözleşme teklif edildiği fakat para konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Hocalık kariyerinin ilk yılında olan genç çalıştırıcının yeni sözleşme için sezon sonunu beklediği öğrenildi.
Öte yandan menajer Fazıl Özdemir tarafından, Tamer Tuna’nın yeni sezon için Bursaspor’a önerildiği ortaya çıktı. Fakat Tamer Tuna’nın, Bursaspor önerisini geri çevirdiği bildirildi.
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