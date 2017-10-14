Tamer Tuna'dan iddialı açıklamalar

Süper Lig'de Göztepe'ye 3-1 yenilen Antalyaspor'un teknik direktörü Leonardo Araujo, "Bu şekilde oynamaya devam ettiğimiz sürece, eminim ki gelecek Antalyaspor için çok daha iyi olacaktır." dedi. Brezilyalı teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında gelen gollerle mağlup duruma düştüklerini ifade etti.

Leonardo, ikinci golde Diego'nun pozisyon hatası yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Ardından kırmızı kart pozisyonu oldu ve 10 kişi kaldık. Yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Antalyaspor, gol yollarında daha etkili olmaya çalışan, oyunu domine etmeye çalışan taraf oldu. Gerçekten bu anlamda takımımdan mennumum. Çünkü çok fazla gol pozisyonuna girdik. Diğer taraftan hakem faktörü var. Özellikle Eto'o'nun penaltı pozisyonu var. Bunları değerlendirdiğimizde ortaya farklı şablon çıkıyor. Maçın genelinde iyi oynadık. Bu şekilde oynamaya devam ettiğimiz sürece, eminim ki gelecek Antalyaspor için çok daha iyi olacaktır."

Tamer Tuna: "Seneye de Süper Lig'de..."

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da kazanmanın güzel olduğunu dile getirerek, bütün hafta yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakiplerinin tüm forvet oyuncularını oyuna dahil ettiğini, bu nedenle kalelerine yakın bir oyun oynamak zorunda kaldıklarını anlatan Tuna, şunları kaydetti: "Hataların olduğu bir maçtan, Antalyaspor gibi galibiyete ihtiyacı olan bir takıma karşı, deplasmanda kazanarak ayrılmak çok güzel. Hafta içi oyuncumuz Hakan Çinemre talihsiz bir pozisyonda, çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Umarım Hakan bir an önce sağlığına kavuşur ve yolumuza kazanarak devam ederiz."

Tuna, her hafta bir maç kazanarak hedeflerine doğru ilerlemek istediklerinin altını çizerek, her maça kazanmak için çıktıklarını, tüm organizasyonalarını da o şekilde yaptıklarını söyledi. Henüz sezon başında oldukları için ligin sonundaki sıralamayı konuşmanın erken olduğunu vurgulayan Tuna, "Bulunduğumuz nokta, Göztepe'nin değeri adına, Göztepe'nin geçmiş yıllarda yaşadığı başarılar adına önemli. Çok karanlık bir dönem yaşamış ve amatör lige kadar düşmüştü. O dönemden sonra bunu yaşamak, hem taraftarın yeniden bir kendine gelmesi, sahiplenmesi hem de ilerisi adına önemli bir adım olacaktır. Seneye de Süper Lig'de olacak bir Göztepe için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Tuna, uzun bir sakatlık döneminin ardından takıma dönen Ömer Şişmanoğlu'nun gol atmasında ötürü mutlu olduklarını belirterek, Ömer'in ileride daha da iyi olacağını kaydetti.