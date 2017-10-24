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Tanju Çolak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milli futbolcu Tanju Çolak hakkında yurt dışına çıkış yasak ve adli kontrol kararını kaldırdı.

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Eski Milli futbolcu Tanju Çolak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli futbolcu Tanju Çolak'ın da arasında bulunduğu 12 kişi hakkında dava açmıştı.

DAVA KAPANDI

Dava sürecinde gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Çolak'a iyi haber geldi.

Eski Milli futbolcu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

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