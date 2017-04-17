Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nda işleri ciddiye bindirdi

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinde hareketli günler yaşanıyor.

Bu sezon oldukça istikrarsız bir görüntü çizen ve taraftarını hayli üzen Galatasaray’da tribünlerle barışmanın yolu transferden geçiyor... Başkan Dursun Özbek ise büyük oynuyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronunun hayali, Hakan Çalhanoğlu’na parçalıyı giydirmek. Bu transferde dünyaca isimleri Türkiye’ye getirmesiyle tanınan Ümit Akbulut’a tam yetki verilirken, Cim Bom’un planı da hazır. Buna göre kulübün önündeki en büyük engel 65 milyon euro ile kısıtlanan maaş bütçesi. Ancak sezon sonunda yıldızların ayrılmasıyla birlikte bütçe ciddi anlamda rahatlayacak.

10 milyon euro açılıyor

Öyle ki 3 milyon Euro kazanan Podolski, Japonya kulübü Vissel Kobe ile anlaşırken, 2.2 milyon euro alan Chedjou’nun sözleşmesi bitiyor. Özel masrafları ve bonuslarıyla birlikte maliyeti 6 milyon euroyu bulan Sneijder ise yüksek ihtimalle ABD’ye yani MLS takımlarından birine satılacak. Sadece bu 3 futbolcunun gidişiyle bile 10 milyon euroluk rahatlama sağlanacak. Hakan Çalhanoğlu’nun Bayer Leverkusen’de senelik net 3 milyon euro kazandığı göz önünde bulundurulursa, Aslan oyuncuyu ikna etmek için 4, 4.5 milyon euro seviyelerine çıkabilir.

Yönetime garanti verdi

Bonservis konusunda ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in en büyük kozu, Riva ve Florya projeleri kapsamında Mayıs ayında Emlak Konut’tan gelecek 350 milyon TL. Bu rakamın bir kısmının Hakan Çalhanoğlu için ayrılması düşünülüyor. Kısacası Sarı- Kırmızılılar’da para sorun değil. Önemli olan nakta Hakan’ı ikna etmek. Görüşmeleri yürüten menajer Ümit Akbulut bununla ilgili olarak Galatasaray Yönetimi’ne garanti verirken, 23 yaşındaki milli yıldızın Aslan olması halinde hiç şüphe yok ki Sarı- Kırmızılılar son yılların en flaş transferlerinden birine imza atmış olacak.

4 ay oynamaması en büyük avantaj

Trabzonspor’la yıllar öncesine dayanan transfer krizi nedeniyle FIFA’dan 4 aylık men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, Bayer Leverkusen forması giyemiyor. Özel olarak çalışmalarını sürdüren gurbetçi yıldızı, daha önce Chelsea başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok devi istiyordu. Ancak aldığı ceza sonrası büyük kulüplerin Hakan’a olan ilgisi kesildi. Galatasaray’ın bu transferdeki en büyük avantajı da bu.

Sneijder’den 10 yaş daha genç

Son milli takım arasında Galatasaray’dan ayrılacağının sinyallerini veren ve “ABD benim için iyi bir opsiyon” diyen Sneijder’in sezon sonunda ayrılması yüksek ihtimal. Yönetim onun boşluğunu Hakan Çalhanoğlu ile doldurmak istiyor. Milli futbolcu 23 yaşında yani Wesley’den tam 10 yaş daha genç. Sneijder’in sözleşmesinde ‘7 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunmasına rağmen yönetim 5 milyon euro civarı bir teklife bile 33 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu gönderebilir.