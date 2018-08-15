Taraftarlar Ali Koç'un yardımıyla futbolculara büyük destek verdi

Benfica'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan Fenerbahçe'ye taraftardan büyük destek geldi. Maç sonu tezahüratlara başlayan taraftarlar yaklaşık 40 dakika stadı terk etmedi.

Son düdükten sonra takımı tribünlere çağıran taraftarlar, futbolculara destek verdi. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra da ilginç bir durum oluştu. İçeri giren futbolcular, tribünlerden taraftarların ayrılmaması sonrası yeniden sahaya çıkarak alkışlarla döndü. Başkan Ali Koç da taraftarların bu sevgisi sonrası futbolcuların yanlarına gitmelerini istedi.

Başkan Ali Koç da taraftarları özel olarak selamladı.