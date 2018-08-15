Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Taraftarlar Ali Koç'un yardımıyla futbolculara büyük destek verdi

Benfica'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan Fenerbahçe'ye taraftardan büyük destek geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Benfica'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan Fenerbahçe'ye taraftardan büyük destek geldi. Maç sonu tezahüratlara başlayan taraftarlar yaklaşık 40 dakika stadı terk etmedi.

Son düdükten sonra takımı tribünlere çağıran taraftarlar, futbolculara destek verdi. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra da ilginç bir durum oluştu. İçeri giren futbolcular, tribünlerden taraftarların ayrılmaması sonrası yeniden sahaya çıkarak alkışlarla döndü. Başkan Ali Koç da taraftarların bu sevgisi sonrası futbolcuların yanlarına gitmelerini istedi.

Başkan Ali Koç da taraftarları özel olarak selamladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

İşte ülkelerin borçları

İşte ülkelerin borçları

Görenlerin yüzünü güldüren pratik çözümler

Görenlerin yüzünü güldüren pratik çözümler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA