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Taraftarlar Ersun Yanal'ı istifaya davet etti

Trabzonspor taraftarları ilk yarısı 3-0 yenik kapatılan Akhisarspor maçında Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Trabzonspor'da, tribünler teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

45+1. dakikada gelen Larsson'un golünün ardından Trabzonspor taraftarları 'Ersun istifa' tezüharatları ile tecrübeli teknik adamı istafaya çağırdı.

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