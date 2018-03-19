Taraftarlar tepki gösterdi Nizamettin Çalışkan sahayı terk etmek istedi
Balıkesirspor Baltok forması giyen Nizamettin Çalışkan, İstanbulspor ile oynanan mücadelede taraftar tarafından ıslıklanınca sahayı terk etmek istedi.
Spor Toto 1. Lig'de Balıkesir Baltok, İstanbulspor'u ağırladı. Play-off'a kalabilme adına büyük önem taşıyan maçta İstanbulspor, Aldin Cajic'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.
Bu arada maçta ilginç bir olay yaşandı. 75. dakikada ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan, taraftarlar tarafından ıslıklanınca kaptanlık pazubandını kolundan çıkararak oyunu terk etmek istedi.
Takım arkadaşları ve hakem, Çalışkan'ı sahada kalmaya ikna etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.