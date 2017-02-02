Taraftarlardan derbiye özel hazırlık!
Pazar akşamı Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisi için Beşiktaş taraftarı hazırlıklara başladı.
Siyah beyazlı taraftarlar, sezon başında Fenerbahçe’den transfer ettikleri Gökhan Gönül için destek kampanyası başlattı.
Hafta sonu oynanacak kupa mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesi milli yıldızları Gökhan Gönül’e tribünden kırmızı güller atarak destek verecek.
Kadıköy’de oynanan ligin ilk yarısındaki derbide sarı lacivertli taraftarların Gökhan Gönül için yapmış olduğu paralı protestoya da Beşiktaşlılar böyle karşılık verecek. Gökhan Gönül dev mücadeleye de büyük ihtimalle kolunda kaptanlık bandı olarak çıkacak.
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