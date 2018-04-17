Tarih yazmamız yakın

RÖPORTAJ - AYGÜN ÖZİPEK

YAKIN Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, 20-22 Nisan’daki FIBA Kadınlar Euroleague Final-Four’u öncesi Star Spor’a konuştu. Kalaycıoğlu, “Türk kadın basket tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar başarı elde etmiş bir takım yok. Final Four’u sezon başında hedefledik. Final-Four’a kalmış çok fazla oyuncumuz var. Kaptanımız şampiyonluklar kazanmış birisi. Final-Four giderken en çok sayı atan ve asist yapan takımız. Hep birlikte başardık. Bu başarıları elde ettiğimize göre doğru kadro oluşturmuşuz. Final-Four’da ilk olarak ev sahibi Sopron Basket’i yenmeliyiz. Macar takımı Çeyrek finalde F.Bahçe’yi 20 sayı farkla yenerek eledi. Biz de Euroleauge’de katıldığımız ilk yılımızda hem grubu lider bitirdik hem de Final Four’a kaldık. Final için elimizden geleni yapacağız. Sopron maçı için 5-6 erkek basketçi ile 3-4 idman yaptık. KKTC’nin takım olmak bizleri gururlandırıyor. Ambargonun delinme hedefi başarılı oldu. 40 senelik spor hayatımda çok kupa kazandım. Amacım 40 rakamını kupalar kazanarak geçmek” diye konuştu.

O KUPA TÜRKİYE'YE GELECEK

YAKIN Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, takımı kurarken bu kadar büyük başarılara imza atacaklarını bildiklerini söyledi. Eyigüngör, “Bu enerji işidir. Avrupa’nın en iyi 3 takımından birisiyiz. Hedefimiz 20-22 Nisan tarihinde yapılacak olan FIBA Kadınlar Euroleague Final Four’da kupayı ülkemize getirmek. Kupa için ekstra prim yok” diye konuştu.