Tarihe geçen skor! Bayern Münih: 20 Rottach-Egern: 2
Bayern Münih, hazırlık maçında amatör küme ekiplerinden FC Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etti.
Bayern Münih, hazırlık maçında amatör küme ekiplerinden FC Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etti.
Bayern Münih, hazırlık maçında amatör küme ekiplerinden FC Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etti.
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