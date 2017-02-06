Tarihe geçen Super Bowl'da kazanan Patriots

Super Bowl 51'inci finalinde New England Patriots ise Atlanta Falcons karşıya karşıya geldi.

Tarihe geçen mücadeleyi New England Patriots 34-28'lik skorla kazandı.

Tarihte ilk kez uzatmalara giden ve 28-3'ten geri dönerek en büyük geri dönüşü yapan New England Patriots, ilk yarıyı 21-3 geride kapattı.

Üçüncü çeyrekte de rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Atlanta Falcons, son çeyreğe 28-9'luk avantajla girdi.

Son çeyrekte tarihi geri dönüşe imza atan New England Patriots, 2 touchdown yaparak 19-0'lık bir seri yakaladı ve finali uzatmaya taşıdı.

Uzatmalarda statü gereği touchdown yapanın kazanacağı finalde New England Patriots'ta Tom Brady ve James White sahneye çıktı ve Super Bowl'u takımına kazandırdı.

Super Bowl'u 5. kez kazanan New England Patriots, 4. defa zafere ulaşan Cowboys'u geride bıraktı. Tom Brady, Super Bowl'u 5. kez kazanarak NFL tarihine geçti. New England Patriots koçu Bill Belichic de, 5. kez Super Bowl'u kazanarak bu alanda tarihin en iyisi olmayı başardı.

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