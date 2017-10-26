Tarık Ongun'u yaralayan taraftar tespit edildi

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 58. dakikasında Galatasaraylı futbolcu ve taraftarların penaltı beklediği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'ın kararı, 'Devam' olmuştu. Bu kararın ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un üzerine yabancı cisimler atmıştı.Yabancı cisimlerden biri kafasına isabet eden Ongun yerde kalırken oyun bir süre durmuştu. Mücadele, verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Ongun da oyuna geri döndü.

Olay ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne yabancı cismi atan taraftarın bulunması talimatı verildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu cismi atan kişinin kimliği belirlendi. L.M.Y. isimli şahsın mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Spor Savcısı Asım Ekren'e ifade verecek.

(Sabah)