Tartışılan hareketin perde arkasını ağabeyi açıkladı

Osman Şahan, Olcay'ın Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevinmemesi ve tribünlere elini kaldırarak yaptığı hareketin ardından aldığı alkışla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maçtan önce Olcay ile konuştuk. Bana 'Gol atarsam ne yapayım' diye sordu. Temsilcisi olarak 'İçinden geldiği gibi davran' dedim. Maça konsantre olmasını ve gol attığı takdirde içinden geldiği gibi davranmasını istedim. o da öyle yaptı. Tebrik etmek gerekir ki yaptığı hareketi hem Trabzonspor hem de Beşiktaş güzel karşıladı. Bunlar futbol için güzel şeyler. Ben de duygulandım."

Osman Şahan, olcay'ın her zaman çalışmayı seven ve mutlaka sahaya yüzde yüzünü veren bir futbolcu olduğunu ifade etti.

Maçtan sonra da Olcay ile konuştuklarını ifade eden Osman Şahan, "Çok mutluydu. hem golüne hem de gol attıktan sonra Beşiktaş tribünlerinden gelen alkışa sevinmişti. olcay, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynuyor ve bu forma için elinden geleni yapıyor. Gol veya asist yapmaktan daha çok takımın başarısını önemsiyor. Şampiyonluk ve gol atmak güzel hedefler ama biz maç maç bakıyoruz" dedi.

Olcay'ın milli takım aday kadrosuna alınmaması ile ilgili olarak ise Osman Şahan "Performansı ortadayken milli takıma alımamamıi olması üzücü. Aslında çok da konuşmamak ve kararı kamuoyuna bırakmak lazım" diye konuştu.

Olcay'ın 5 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade eden Osman Şahan sözlerini şöyle bitirdi: "Olcay oyunu iki yönlü oynayan ender orta saha oyuncularından birisi. Takımda arkadaşlık ortamı da çok iyi. Yusuf kulübede ama golde kulübeden çıkıp takımın sevincine katılıyor. Çok iyi arkadaşlar. (Ajansspor)