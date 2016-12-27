Tayfun Korkut Kaiserslautern'den istifa etti
Bundesliga 2 takımlarından Kaiserslautern'de teknik direktör Tayfun Korkut görevinden istifa etti.
Almanya 2. lig ekiplerinden Kaiserslautern'in başında olan Tayfun Korkut görevinden ayrıldı. Geçtiğimiz yıl Bundesliga'da Hannover'i çalıştırdıktan sonra kırmızı-siyahlı ekibin başına geçen 42 yaşındaki teknik adam istediği başarıyı yeni ekibinde yakalayamadı.
Sezon başında Kaiserslautern'in yeni teknik direktörü olan Korkut'un ekibi, ilk yarısı sona eren ligde 19 puanla 13. sırada yer alıyordu. Kulüpten yapılan açıklamada Türk çalıştırıcının isteği neticesinde yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.
Kaiserslautern'in açıklamasında ayrıca Tayfun Korkut'un takımı zor bir dönemde teslim aldığı ve canla başla bir takım bütünlüğü yaratmak için gayret ettiği ifade edildi.
Skorer
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