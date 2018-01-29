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Tayfun Korkut Stuttgart ile anlaşmaya vardı

Stuttgart, Tayfun Korkut ile 2019'a kadar gerçerli sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut ile 2019'a kadar gerçerli sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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