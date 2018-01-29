Tayfun Korkut Stuttgart ile anlaşmaya vardı
Stuttgart, Tayfun Korkut ile 2019'a kadar gerçerli sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut ile 2019'a kadar gerçerli sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut ile 2019'a kadar gerçerli sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
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