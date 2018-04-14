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Tayfun Korkut'lu Stutgart kazanmaya devam ediyor

Bundesliga'da Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Hannover'i 1-0 mağlup etti.

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Bundesliga'nın 30. haftasında Stuttgart, sahasında konuk ettiği Hannover'i 1-0 mağlup ederek yükselişine devam etti.
 
Tayfun Korkut'un ekibine galibiyeti getiren tek gol, 53. dakikada Erik Thommy'den geldi.
 
Stuttgart'ın Türk futbolcu Berkay Özcan, 75. dakikada oyuna dahil oldu. Hannover'in Milli futbolcusu Kenan Karaman ise 65. dakikada sahaya girdi.
 
Bu sonucun ardından Stuttgart, puanını 39 yaparak 10. sırada yer aldı. Hannover ise 36 puan ile 13. sırada kendisine yer buldu.

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