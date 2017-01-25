Alanya'da Tayfur Havutçu sesleri

Şişli’de fırına dadanan tırnakçı çetesi 'bu kadarına da pes' dedirtti

Şişli Feriköy’de birçok kez hırsızlar tarafından soyulan fırına bu kez de tırnakçı çetesi dadandı. İş yerinin yoğun olduğu saatlerde fırına gelen çete üyelerinin el çabukluğuyla yaptığı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.