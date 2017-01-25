Alanya'da Tayfur Havutçu sesleri
Aytemiz Alanyaspor'un, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Tayfur Havutçu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Tayfur Havutçu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Akdeniz ekibinin, başarılı teknik adamla son detayları görüştüğü ve transfer birkaç gün içinde resmen açıklayacağı bildirildi.
Daha önce Beşiktaş'ta da görev yapan Tayfur Havutçu, son olarak geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştırdı. (Habertürk)
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