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Tayfur Havutçu'dan Arda yorumu! 'Islıklanması doğru değildi'

Türkiye-İzlanda maçı bitiminde Tayfur Havutçu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun yardımcısı olan Tayfur Havutçu, İzlanda maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
İşte Tayfur Havutçu’nun basın toplantısındaki değerlendirmesi:
 
“Ukrayna maçından sonra 7 değişiklikle Hırvatistan maçına çıktık. Hakan Çalhanoğlu cezalı olduğu için bu maça tek değişiklik ile çıktık. Oyuncu tercihleri her zaman tartışılır. Bu her zaman böyledir. Saygı duyulmasını istiyoruz.”
 
Arda Turan’ın ıslıklanması…
 
“Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım kaptanıdır. Bundan önce de büyük katkıları olmuştur. Güzel bir tablo değildi. Takım kaptanı. Hırvatistan maçında oynadı. Sakatlığı vardı. Maç oynama fırsatı bulamadı bu sürede. Ben şahsen doğru bulmuyorum. Islıklanması doğru değildi.”
 
İzlanda’nın oynadığı futbol hakkında…
 
“Dünya Kupası’na katılma fırsatımız vardı. Bugünkü maçı mutlak kazanmak istiyorduk. İzlanda’yı iyi tanıyorduk. Oyun planlarını iyi biliyorduk. Duran topları iyi kullanıyorlar. Fizik güçleriiyle oynuyorlar. Maçtan önce de biliyorduk. Sahada uygulamalı olarak çalıştık. Maalesef engel olamadık. Basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendirmemedik. Serüvenimizi, son maçımızda güzel bir sonuçlar bitirmek istiyoruz.”
 
Nuri Şahin – Ozan Tufan değişikliği…
 
“Nuri’nin sakatlığı vardı, ondan dolayı değişti. Ozan’ı merkeze koyup ikinci topları kazanmayı hedefledik. Biraz kımıldar gibi olduk ama sonra kontrolü kaybettik.”

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