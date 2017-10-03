TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Adına yakışır mücadele olacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında yarın Ankara'da oynanacak 33. Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması öncesi bir mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Avrupa'nın en iyi ligi olarak değerlendirilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin merakla beklenen 2017-2018 sezonu, Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanacak 33. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla resmen açılmış olacak. En büyük tutkumuz olan basketbolun bu sezonda da herkese keyif vermesi, büyük çekişme içinde geçmesi ve bizleri heyecanlandıracak karşılaşmalara sahne olması en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek takımlara başarı dileğinde bulunan Türkoğlu, şunları kaydetti: "Basketbolumuzun iki değerli temsilcisi Fenerbahçe Doğuş ile Banvit'in sezonun en anlamlı ve görkemli randevusu olan Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya gelecekleri bu karşılaşma, sezonun da ilk dev mücadelesi olacak. Değerli olduğu kadar anlamlı da olan bu kupa mücadelesinde yer alacak takımlarımıza, sporcularımıza ve basketbol coşkusu içinde kulüplerimize destek verecek basketbolseverlere başarılar diliyorum. Bu dev buluşmanın, ligimizde yaşayacağımız güzel sezonun habercisi olacağına inancım tamdır."

"Adına yakışır bir mücadele olacak"

Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adına yakışır bir heyecan ve coşku içinde geçeceğine inancının tam olduğunu bildirdi.

Basketbola olan ilginin daha da artması ve bu sporun daha da sevilmesi için böyle maçların değerli olduğuna değinen Türkoğlu, mesajına şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen bu dev organizasyonun adına yakışır bir heyecan ve coşku içinde geçeceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle bir kez daha basketbola olan inancı ve desteği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu güzel basketbol gününün bir bayram havası içinde geçmesini dilerken, sahada mücadele eden sporcularımızın ellerinden gelenin en fazlasını yaparak bizlere keyifli dakikalar yaşatacağından da eminim."

Organizasyonun Türk basketboluna güzellikler katması dileğinde bulunan TBF Başkanı Türkoğlu, "Bu anlamlı kupa gününde mücadele edecek, geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Banvit'e başarı dileklerimi bir kez daha tekrarlarken, yeni sezonun açılışı niteliğindeki bu değerli kupa mücadelesinin basketbolumuza güzellikler katmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.